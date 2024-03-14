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Специалист Арутюнов назвал длинные турпоездки новым трендом среди россиян

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Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что длинные туристические поездки стали новым трендом среди российских путешественников.
Специалист Арутюнов назвал длинные турпоездки новым трендом среди россиян
  • Gettyimages.ru

«Люди сегодня уменьшили количество поездок в два-три раза за год, но при этом увеличили срок. Если раньше они выезжали на семь — девять ночей, сейчас мы видим 11—13 ночей в среднем. Показательными были выходные 23 февраля и 8 марта. Там удобно расположились выходные дни, люди поехали на более долгий срок куда-то», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, ещё одним трендом можно назвать бронирующих путешествия на несколько месяцев, например, в Таиланде.

Ранее аналитики туротрасли проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили популярные направления, куда россияне планируют отправиться предстоящим летом.

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