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Брокер Ракута рекомендовал проверять кредитную историю не менее одного раза в год

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Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что кредитную историю желательно проверять не менее одного раза в год — на сайте Объединённого кредитного бюро или в онлайн-приложениях банков.
Брокер Ракута рекомендовал проверять кредитную историю не менее одного раза в год
  • Gettyimages.ru

«На проверку уходит буквально несколько минут. Услуга бесплатная, если заказывать отчёт до двух раз в год. Если делать это чаще, то каждый последующий кредитный отчёт будет платным», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, очень негативно на кредитную историю влияют микрозаймы.

Кроме того, если по открытым и действующим счетам были просрочки, то стоит этот счёт закрыть, подождать месяц и посмотреть, как обновится кредитная история.

Ранее опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заёмщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.

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