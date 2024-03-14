Брокер Ракута рекомендовал проверять кредитную историю не менее одного раза в год

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что кредитную историю желательно проверять не менее одного раза в год — на сайте Объединённого кредитного бюро или в онлайн-приложениях банков.

«На проверку уходит буквально несколько минут. Услуга бесплатная, если заказывать отчёт до двух раз в год. Если делать это чаще, то каждый последующий кредитный отчёт будет платным», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, очень негативно на кредитную историю влияют микрозаймы.

Кроме того, если по открытым и действующим счетам были просрочки, то стоит этот счёт закрыть, подождать месяц и посмотреть, как обновится кредитная история.

Ранее опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заёмщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.