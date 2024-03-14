Специалист Кропачева объяснила необходимость проверять кредитный рейтинг

Руководитель семейного агентства недвижимости Юлия Кропачева рассказала, почему стоит проверять кредитный рейтинг.

«Кредитный рейтинг и кредитный балл показывают банку, насколько человек готов взять на себя новые обязательства и вовремя их исполнять. Если человек планирует в ближайшем будущем взять ипотеку или другой крупный кредит, рекомендую проверить свой персональный рейтинг», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, показатель зависит от ряда факторов — сколько кредитов было оформлено ранее, как они погашались, не допускались ли просрочки, не было ли займов в МФО.

«Если кредитный рейтинг низкий, то это можно скорректировать. На это могут уйти месяцы и даже более длительный срок — зависит от конкретной ситуации заёмщика», — добавила Кропачева.

Ранее опрошенные RT эксперты рассказали, что изменилось для российских заёмщиков в 2024 году и станет ли выдача кредитов прозрачнее.