Собянин: Кольцевая линия перевозит 1,2 млн пассажиров в будни
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, Кольцевая ветка соединяет почти все радиальные линии и семь из десяти железнодорожных вокзалов.
Как отметил Собянин, каждая станция — объект культурного наследия регионального значения.
В настоящее время по Кольцевой линии пассажиров перевозят составы «Москва-2020». Интервалы между поездами в часы пик составляют около полутора минут.
Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили первый поезд нового поколения «Москва-2024».