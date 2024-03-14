RT в Telegram
Подпишись

Собянин: Кольцевая линия перевозит 1,2 млн пассажиров в будни

Короткая ссылка
Кольцевая линия Московского метрополитена перевозит около 1,2 млн пассажиров в будни, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: Кольцевая линия перевозит 1,2 млн пассажиров в будни
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, Кольцевая ветка соединяет почти все радиальные линии и семь из десяти железнодорожных вокзалов.

Как отметил Собянин, каждая станция — объект культурного наследия регионального значения.

В настоящее время по Кольцевой линии пассажиров перевозят составы «Москва-2020». Интервалы между поездами в часы пик составляют около полутора минут.

Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили первый поезд нового поколения «Москва-2024».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить