Собянин: Кольцевая линия перевозит 1,2 млн пассажиров в будни

Кольцевая линия Московского метрополитена перевозит около 1,2 млн пассажиров в будни, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, Кольцевая ветка соединяет почти все радиальные линии и семь из десяти железнодорожных вокзалов.

Как отметил Собянин, каждая станция — объект культурного наследия регионального значения.

В настоящее время по Кольцевой линии пассажиров перевозят составы «Москва-2020». Интервалы между поездами в часы пик составляют около полутора минут.

Ранее сообщалось, что в столичном метро запустили первый поезд нового поколения «Москва-2024».