В столичном метро запустили первый поезд нового поколения «Москва-2024»

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена запустили первый поезд новой серии «Москва-2024». В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Сегодня запускаем поезд «Москва-2024». Через два года выйдет «Москва-2026». Замоскворецкая линия за три года будет обновлена полностью на 100% поездами «Москва-2024» и «Москва-2026» — новейшими поездами», — заявил мэр.

Он назвал столицу безусловным лидером по обновлению подвижного состава в общественном транспорте. Как отметил Собянин, с 2010 года средний возраст поездов в московском метро сократился в два раза, до 12 лет.

Ранее стало известно, что жители Москвы могут выбрать самые красивые станции, открывшиеся за последние пять лет, передают «Дни.ру». Голосование началось на портале «Активный гражданин».

Среди новых станций — «Нагатинский Затон», «Аэропорт Внуково» и «Сокольники» БКЛ.