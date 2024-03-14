Численность населения Тюмени превысила 861 тысячу человек
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Тюменьстат.
Отмечается, что естественный прирост численности населения города составил 2 тыс. 584 человека, миграционный прирост — 2 тыс. 894 человека.
По прогнозу Тюменьстата, в следующие три года ежегодно область будет прирастать на 10 тыс. граждан.
Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о приросте численности населения, относящегося к коренным малочисленным народам Севера (КМНС).