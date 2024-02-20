Губернатор Артюхов отметил рост коренного населения в ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов на днях Ямало-Ненецкого автономного округа в Совете федерации России рассказал о приросте численности населения, относящегося к коренным малочисленным народам Севера (КМНС).

«Всё, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнёры региона — компании топливно-энергетического комплекса. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство — демография», — цитирует губернатора URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.

Артюхов отметил, что количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, увеличивается ежегодно.

Ранее сообщалось, что Всероссийский Этнодиктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проходит с 12 по 22 февраля. Образовательно-просветительская акция посвящена международному Дню родных языков.