Губернатор Артюхов отметил рост коренного населения в ЯНАО
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«Всё, что касается наших коренных жителей, для нас первостепенно и имеет ключевое значение. Это мнение разделяют все наши главные партнёры региона — компании топливно-энергетического комплекса. Мы научились находить баланс интересов. Лучшее тому свидетельство — демография», — цитирует губернатора URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.
Артюхов отметил, что количество представителей коренных народов, живущих на Ямале, увеличивается ежегодно.
Ранее сообщалось, что Всероссийский Этнодиктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проходит с 12 по 22 февраля. Образовательно-просветительская акция посвящена международному Дню родных языков.