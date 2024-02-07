Пятый Этнодиктант пройдёт с 12 по 22 февраля

Всероссийский Этнодиктант на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока будет проходить с 12 по 22 февраля. Образовательно-просветительская акция посвящена международному Дню родных языков.

Тема 2024 года — «Семейные ценности и традиции моего народа».

Запланировано два этапа — заочный (региональный) и очный. Основной очный этап по традиции пройдёт в Санкт-Петербурге 19 февраля. Ещё одна очная площадка будет открыта в Доме народов России в Москве.

Этнодиктант проводится в рамках национального Плана проведения в России Международного десятилетия языков коренных народов мира, а также реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и Года семьи в России.