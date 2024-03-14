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Число доменов в доменной зоне .RU превысило 5,5 млн

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В Рег.ру сообщили, что число зарегистрированных доменов в национальной зоне .RU достигло 5 553 172 — больше, чем когда-либо ранее за всю её историю.
Число доменов в доменной зоне .RU превысило 5,5 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

Предыдущий рекорд объёма зоны был зафиксирован в мае 2017 года, тогда число занятых адресов в национальной доменной зоне составило 5 549 354.

Зона .RU входит в топ-5 мирового рейтинга национальных доменов, обгоняя Европейский союз, Австралию, Бразилию.

«По итогам 2023 года рост доменной зоны .RU составил 10,3%, и это лучший результат не только среди национальных доменов, но и среди всех крупнейших доменов верхнего уровня», — прокомментировал глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьёв.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал об итогах расследования сбоя в доменной зоне .RU.

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