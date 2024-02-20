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В Минцифры рассказали об итогах расследования сбоя в доменной зоне .RU

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Глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал об итогах расследования сбоя в доменной зоне .RU.
В Минцифры рассказали об итогах расследования сбоя в доменной зоне .RU
  • Gettyimages.ru
  • © Blue Images

«Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — цитирует его ТАСС.

Ранее Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что главной причиной сбоя в работе Рунета, произошедшего 31 января, оказалось несовершенство программного обеспечения DNSSEC.

Также стало известно, что Минцифры России проводит расследование сбоя работы доменной зоны .RU.

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