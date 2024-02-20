В Минцифры рассказали об итогах расследования сбоя в доменной зоне .RU
- Gettyimages.ru
- © Blue Images
«Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено», — цитирует его ТАСС.
Ранее Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщил, что главной причиной сбоя в работе Рунета, произошедшего 31 января, оказалось несовершенство программного обеспечения DNSSEC.
Также стало известно, что Минцифры России проводит расследование сбоя работы доменной зоны .RU.