Над Орловской областью ликвидирован ещё один украинский БПЛА
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали ещё один украинский дрон над регионом.
- РИА Новости
Он отметил, что в небе над областью продолжают работать системы ПВО.
Клычков заверил, что все оперативные службы задействованы.
Ранее Минобороны России заявило, что около 13:20 мск был уничтожен дрон ВСУ над Орловской областью.
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