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Над Орловской областью ликвидирован ещё один украинский БПЛА

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали ещё один украинский дрон над регионом.
Над Орловской областью ликвидирован ещё один украинский БПЛА
  • РИА Новости

Он отметил, что в небе над областью продолжают работать системы ПВО.

Клычков заверил, что все оперативные службы задействованы.

Ранее Минобороны России заявило, что около 13:20 мск был уничтожен дрон ВСУ над Орловской областью.

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