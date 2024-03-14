Над Орловской областью ликвидирован ещё один украинский БПЛА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали ещё один украинский дрон над регионом.

РИА Новости

Он отметил, что в небе над областью продолжают работать системы ПВО. Клычков заверил, что все оперативные службы задействованы. Ранее Минобороны России заявило, что около 13:20 мск был уничтожен дрон ВСУ над Орловской областью.