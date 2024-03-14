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Минобороны: украинский БПЛА уничтожен над территорией Орловской области

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Минобороны России сообщило, что украинский БПЛА уничтожен над территорией Орловской области.
Минобороны: украинский БПЛА уничтожен над территорией Орловской области
  • РИА Новости

Отмечается, что 14 марта около 13:20 мск российские войска пресекли попытку террористической атаки Киева с применением дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что средства российской противовоздушной обороны в течение суток сбили 136 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. 

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