Минобороны: украинский БПЛА уничтожен над территорией Орловской области

Минобороны России сообщило, что украинский БПЛА уничтожен над территорией Орловской области.

Отмечается, что 14 марта около 13:20 мск российские войска пресекли попытку террористической атаки Киева с применением дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Орловской области», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что средства российской противовоздушной обороны в течение суток сбили 136 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.