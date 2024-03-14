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Путин: ВСМ Москва — Петербург пройдёт по регионам с 20% населения России

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Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург будет стимулировать рост деловой активности и туризма, так как пройдёт по регионам, в которых проживает 20% населения России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Путин: ВСМ Москва — Петербург пройдёт по регионам с 20% населения России
  • РИА Новости

Во время посвящённой началу строительства ВСМ и заливке первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС видеоконференции российский лидер отметил, что создание высокоскоростного движения в стране начнётся с флагманского проекта, который соединит Москву и Петербург.

«Магистраль пройдёт по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 млн человек. Это порядка 20% всего населения России», — отметил президент. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Помимо этого, глава государства призвал использовать в возведении ВСМ отечественные технологии строительства.

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