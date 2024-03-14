Путин: ВСМ Москва — Петербург пройдёт по регионам с 20% населения России
- РИА Новости
Во время посвящённой началу строительства ВСМ и заливке первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС видеоконференции российский лидер отметил, что создание высокоскоростного движения в стране начнётся с флагманского проекта, который соединит Москву и Петербург.
«Магистраль пройдёт по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 млн человек. Это порядка 20% всего населения России», — отметил президент. Его слова приводятся на сайте Кремля.
Помимо этого, глава государства призвал использовать в возведении ВСМ отечественные технологии строительства.