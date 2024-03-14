Специалист по недвижимости Мищенко посоветовала рассчитывать платёж по ипотеке

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко посоветовала сделать правильный расчёт всех расходов по ипотеке, прежде чем оформлять кредит.

Следует изучить предложения от нескольких банков, сообщила специалист в беседе с газетой «Известия».

Многие кредитные организации предлагают различные программы стимулирования для клиентов. Не следует забывать и о расходах, сопровождающих ипотеку, таких как госпошлина за регистрацию, оценка недвижимости, услуги банка и риелтора. Всё это следует учитывать, заверила Мищенко.

«Лучше оформлять кредит на максимальный период, а в случае увеличения дохода погасить ипотеку досрочно, чтобы избежать лишних переплат. В любом случае ежемесячный платёж должен быть комфортным для заёмщика, не ограничивать его не только в повседневных бытовых тратах, но и позволять откладывать хотя бы небольшие сбережения», — добавила эксперт.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что банкротство — это цивилизованный выход из тупиковой финансовой ситуации, финансовый инструмент, который позволяет освободиться от долгового бремени.