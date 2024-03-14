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Специалист по недвижимости Мищенко посоветовала рассчитывать платёж по ипотеке

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Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко посоветовала сделать правильный расчёт всех расходов по ипотеке, прежде чем оформлять кредит.
Специалист по недвижимости Мищенко посоветовала рассчитывать платёж по ипотеке
  • РИА Новости

Следует изучить предложения от нескольких банков, сообщила специалист в беседе с газетой «Известия».

Многие кредитные организации предлагают различные программы стимулирования для клиентов. Не следует забывать и о расходах, сопровождающих ипотеку, таких как госпошлина за регистрацию, оценка недвижимости, услуги банка и риелтора. Всё это следует учитывать, заверила Мищенко.

«Лучше оформлять кредит на максимальный период, а в случае увеличения дохода погасить ипотеку досрочно, чтобы избежать лишних переплат. В любом случае ежемесячный платёж должен быть комфортным для заёмщика, не ограничивать его не только в повседневных бытовых тратах, но и позволять откладывать хотя бы небольшие сбережения», — добавила эксперт.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что банкротство — это цивилизованный выход из тупиковой финансовой ситуации, финансовый инструмент, который позволяет освободиться от долгового бремени.

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