Суд в Москве заочно арестовал экс-гендиректора «Ленфильма» Щербакова

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего генерального директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова по делу о вымогательстве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно из материалов дела, Щербакову предъявлено обвинение в совершении трёх преступлений (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Щербаков проходит обвиняемым по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

В середине февраля Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.

Суханова осудили на 7,5 года колонии строго режима, Романовский и Бигаев получили по 7 лет колонии строгого режима.