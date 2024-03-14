Суд в Москве заочно арестовал экс-гендиректора «Ленфильма» Щербакова
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как стало известно из материалов дела, Щербакову предъявлено обвинение в совершении трёх преступлений (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).
Он объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что Щербаков проходит обвиняемым по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.
В середине февраля Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.
Суханова осудили на 7,5 года колонии строго режима, Романовский и Бигаев получили по 7 лет колонии строгого режима.