Следствие потребовало заочного ареста экс-главы «Ленфильма» Щербакова

Следствие направило в Тверской районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего генерального директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова по делу о вымогательстве.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Следователи МВД обратились с ходатайством о заочном аресте в Тверской суд Москвы Щербакова, а также Дмитрия Жмуцкого», — заявили в суде.

Оба фигуранта обвиняются по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.

Как заявили агентству в правоохранительных органах, Щербаков и Жмуцкий проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

В феврале Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.