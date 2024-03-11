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Следствие потребовало заочного ареста экс-главы «Ленфильма» Щербакова

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Следствие направило в Тверской районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего генерального директора «Ленфильма» Фёдора Щербакова по делу о вымогательстве.
Следствие потребовало заочного ареста экс-главы «Ленфильма» Щербакова
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«Следователи МВД обратились с ходатайством о заочном аресте в Тверской суд Москвы Щербакова, а также Дмитрия Жмуцкого», — заявили в суде.

Оба фигуранта обвиняются по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере.

Как заявили агентству в правоохранительных органах, Щербаков и Жмуцкий проходят обвиняемыми по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

В феврале Хамовнический суд Москвы вынес приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве у главы компании «Ростех» Сергея Чемезова.

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