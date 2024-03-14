Гости ВФМ-2024 в ходе поездки по Ямалу посетили «ЯмалЭкоДом»

Международная делегация Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) в рамках поездки по регионам России посетила Ямал и его главную экопросветительскую площадку — «ЯмалЭкоДом».

Проект «ЯмалЭкоДом», направленный на формирование рационального отношения к отходам, создала компания «Ямал Экология», передаёт URA.RU.

О тематических мероприятиях рассказали гостям из Италии, Боливии, Индонезии и России. Например, во время «ЭкоЗабега» в Салехарде участникам удалось собрать 1375 кг мусора, включая мебель и автопокрышки, а также 80 мешков отсортированного вторсырья.

Также гостям фестиваля рассказали об экочуме — мобильной версии экодома.

Ранее иностранная делегация ВФМ-2024 посетила КФУ им. В.И. Вернадского во Владивостоке.