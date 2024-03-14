Гости ВФМ-2024 в ходе поездки по Ямалу посетили «ЯмалЭкоДом»
- РИА Новости
Проект «ЯмалЭкоДом», направленный на формирование рационального отношения к отходам, создала компания «Ямал Экология», передаёт URA.RU.
О тематических мероприятиях рассказали гостям из Италии, Боливии, Индонезии и России. Например, во время «ЭкоЗабега» в Салехарде участникам удалось собрать 1375 кг мусора, включая мебель и автопокрышки, а также 80 мешков отсортированного вторсырья.
Также гостям фестиваля рассказали об экочуме — мобильной версии экодома.
Ранее иностранная делегация ВФМ-2024 посетила КФУ им. В.И. Вернадского во Владивостоке.