Участники ВФМ-2024 посетили КФУ имени Вернадского во Владивостоке
Гости встретились с руководителем проектов и организатором профильных образовательных форумов Василием Ушанковым, передаёт ИА SevastopolMedia.
Участникам ВФМ-2024 рассказали, как создавать собственные проекты, руководить командами, молодёжными, научными и творческими сообществами.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 60 участников основной программы Всемирного фестиваля молодёжи из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область 4 марта для ознакомления с культурой и традициями региона.