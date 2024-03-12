Участники ВФМ-2024 посетили КФУ имени Вернадского во Владивостоке

Иностранная делегация посетила КФУ им. В.И. Вернадского во Владивостоке в рамках Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024).

Гости встретились с руководителем проектов и организатором профильных образовательных форумов Василием Ушанковым, передаёт ИА SevastopolMedia.

Участникам ВФМ-2024 рассказали, как создавать собственные проекты, руководить командами, молодёжными, научными и творческими сообществами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 60 участников основной программы Всемирного фестиваля молодёжи из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область 4 марта для ознакомления с культурой и традициями региона.