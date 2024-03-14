RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме предложили урегулировать права россиян на самооборону в пределах своего жилья

Короткая ссылка
Депутаты фракции ЛДПР предложили урегулировать права россиян на самооборону в пределах своего жилья. Соответствующий законопроект направлен в кабмин на отзыв.
В Госдуме предложили урегулировать права россиян на самооборону в пределах своего жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Из пояснительной записки следует, что законопослушный человек должен за короткое время оценить степень опасности и определить намерения нападающего, и получается, что нападающий находится в более выгодном положении.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, отражающие принцип «мой дом — моя крепость».

«С учётом происходящего у наших граждан должно быть такое право на оборону», — заявил инициатор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, пакет документов направлен в правительство и Верховный суд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить