В Госдуме предложили урегулировать права россиян на самооборону в пределах своего жилья

Депутаты фракции ЛДПР предложили урегулировать права россиян на самооборону в пределах своего жилья. Соответствующий законопроект направлен в кабмин на отзыв.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Из пояснительной записки следует, что законопослушный человек должен за короткое время оценить степень опасности и определить намерения нападающего, и получается, что нападающий находится в более выгодном положении.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, отражающие принцип «мой дом — моя крепость».

«С учётом происходящего у наших граждан должно быть такое право на оборону», — заявил инициатор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, пакет документов направлен в правительство и Верховный суд.