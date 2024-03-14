В Госдуме предложили урегулировать права россиян на самооборону в пределах своего жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Из пояснительной записки следует, что законопослушный человек должен за короткое время оценить степень опасности и определить намерения нападающего, и получается, что нападающий находится в более выгодном положении.
Авторы инициативы предлагают внести поправки в Уголовный кодекс, отражающие принцип «мой дом — моя крепость».
«С учётом происходящего у наших граждан должно быть такое право на оборону», — заявил инициатор документа, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, пакет документов направлен в правительство и Верховный суд.