В 2023 году библиотеки Пензенской области посетили более 2,6 млн детей
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Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на ведомство.
В министерстве отметили, что библиотеки активно разрабатывают программы для привлечения читателей и проводят работу с детьми и молодёжью.
Показатели посещаемости говорят о том, что потребность в библиотечных услугах у детей и подростков сохраняется на высоком уровне.
Ранее сообщалось, что Тюменская область приобретёт автобус и оборудует в нём передвижную библиотеку, которую передадут в подшефный Краснодон (ЛНР).