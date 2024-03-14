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В 2023 году библиотеки Пензенской области посетили более 2,6 млн детей

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В Минкультуры Пензенской области подвели итоги работы региональных библиотек. За 2023 год их посетили более 2,6 млн детей.
В 2023 году библиотеки Пензенской области посетили более 2,6 млн детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на ведомство.

В министерстве отметили, что библиотеки активно разрабатывают программы для привлечения читателей и проводят работу с детьми и молодёжью.

Показатели посещаемости говорят о том, что потребность в библиотечных услугах у детей и подростков сохраняется на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Тюменская область приобретёт автобус и оборудует в нём передвижную библиотеку, которую передадут в подшефный Краснодон (ЛНР).

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