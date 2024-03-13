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Тюменская область передаст передвижную библиотеку в ЛНР

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Тюменская область приобретёт автобус и оборудует в нём передвижную библиотеку, которую передадут в подшефный Краснодон (ЛНР), заявил губернатор региона Александр Моор.
Тюменская область передаст передвижную библиотеку в ЛНР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Моора.

«Поможем краснодонским школьникам воплотить в жизнь проект «Читающий автобус». Идея передвижной библиотеки принадлежит самим детям. Пообщался с ними по видеосвязи. Ребята рассказали, какие книги хотели бы читать», — написал Моор.

Он также отметил, что для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в новых регионах необходимы современные российские учебники.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 19,5 тыс. девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ.

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