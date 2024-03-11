В Удмуртии 19,5 тысячи девятиклассников зарегистрировались на ОГЭ
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона.
Самыми популярными предметами по выбору остались география (9,3 тыс. заявлений) и информатика (9,2 тыс.). Математика и русский язык — обязательные предметы.
Основной период ОГЭ пройдёт с 21 мая до 14 июня.
Ранее НСН сообщала, что более 30 тыс. студентов московских колледжей прошли производственную практику на более чем 7 тыс. столичных предприятий и организаций.