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На электронных выборах в Москве предусмотрели работу во внештатных ситуациях

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Московская городская избирательная комиссия (МГИК) готова к внештатным ситуациям во время дистанционного электронного голосования на выборах президента России.
На электронных выборах в Москве предусмотрели работу во внештатных ситуациях
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Общественный штаб по наблюдению.

«С учётом текущей международной ситуации предусмотрены регламенты даже на те случаи, когда какие-либо внешние события смогут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках. В этом случае возможно её преднамеренное отключение. Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней», — заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По его словам, на всех избирательных участках размещены ящики для голосования. Подготовлено необходимое количество бумажных бюллетеней.

«Все члены участковых избирательных комиссий готовы перейти на голосование «бумагой», продолжая вести список избирателей в электронном формате, чтобы при включении системы электронного голосования все голоса сразу поступили в блокчейн, а возможность попытки повторного голосования была исключена», — добавил Реут.

Ранее действующий президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, заявил, что россиянам предстоит не просто отдать голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях.

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