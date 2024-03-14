Путин: на выборах предстоит не просто голосовать, а заявить о своих устремлениях
Об этом информирует РИА Новости.
«Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России», — сказал глава государства.
При этом он назвал выборы шагом в будущее.
Также Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов.
Кроме того, Путин назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотизма.