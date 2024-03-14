Путин: на выборах предстоит не просто голосовать, а заявить о своих устремлениях

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, заявил, что россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях.

Об этом информирует РИА Новости.

«Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России», — сказал глава государства.

При этом он назвал выборы шагом в будущее.

Также Путин заявил, что у страны есть свой взгляд на будущее и реализацию дальнейших планов.

Кроме того, Путин назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотизма.