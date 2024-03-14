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На онлайн-голосовании в Москве предусмотрели режим электронной очереди

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На выборах президента России в Москве будет действовать электронная очередь, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артём Костырко.

Об этом говорится на сайте Общественного штаба по наблюдению.

«Мы предусмотрели особый алгоритм в системе онлайн-голосования: при высоких нагрузках, когда сразу несколько десятков тысяч москвичей зайдут на страницу онлайн-голосования, система перейдёт в режим электронной очереди, что обеспечит стабильную работу инфраструктуры электронного голосования и портала mos.ru», — сказал Костырко.

Он пояснил, что в таком случае пользователи смогут вернуться к голосованию немного позднее.

Ранее действующий президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, заявил, что россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях.

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