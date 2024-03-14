RT в Telegram
Подпишись

В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

Короткая ссылка
Москва готова к проведению президентских выборов, которые начнутся 15 марта и завершатся 17 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Общественного штаба по наблюдению.

«Наша группа разбора, занимающаяся анализом обращений наблюдателей, юристы — все сотрудники и все подразделения штаба готовы к столь масштабным и серьёзным выборам, как выборы президента России», — заявил руководитель штаба Вадим Ковалёв.

Со своей стороны, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артёма Костырко отметил, что готовы к выборам и все системы электронного голосования.

Также разработан особый алгоритм в онлайн-системе голосования. При высокой нагрузке она перейдёт в режим электронной очереди для стабилизации работы.

Ранее действующий президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, заявил, что россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить