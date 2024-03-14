В Москве объявили о готовности к проведению президентских выборов

Москва готова к проведению президентских выборов, которые начнутся 15 марта и завершатся 17 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт Общественного штаба по наблюдению.

«Наша группа разбора, занимающаяся анализом обращений наблюдателей, юристы — все сотрудники и все подразделения штаба готовы к столь масштабным и серьёзным выборам, как выборы президента России», — заявил руководитель штаба Вадим Ковалёв.

Со своей стороны, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артёма Костырко отметил, что готовы к выборам и все системы электронного голосования.

Также разработан особый алгоритм в онлайн-системе голосования. При высокой нагрузке она перейдёт в режим электронной очереди для стабилизации работы.

Ранее действующий президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, заявил, что россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях.