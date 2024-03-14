Гладков: при обстреле Белгородской области погибла находившаяся в машине женщина
- РИА Новости
По его словам, транспортное средство опрокинулось в кювет. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.
Также в результате обстрела пострадали три человека: две женщины, получившие баротравмы, и мужчина, в которого попал осколок. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось о мирном жителе Белгорода, погибшем в результате обстрела со стороны украинских войск.