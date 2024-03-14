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Гладков: при обстреле Белгородской области погибла находившаяся в машине женщина

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В результате обстрела Белгорода и Белгородского района погибла женщина, находившаяся в автомобиле. Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков: при обстреле Белгородской области погибла находившаяся в машине женщина
  • РИА Новости

По его словам, транспортное средство опрокинулось в кювет. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.

Также в результате обстрела пострадали три человека: две женщины, получившие баротравмы, и мужчина, в которого попал осколок. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось о мирном жителе Белгорода, погибшем в результате обстрела со стороны украинских войск.

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