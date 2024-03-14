Песков объяснил целесообразностью отмену передачи активов Danone Росимуществу

Решение отменить передачу активов Danone во временное управление Росимущества было принято, исходя из целесообразности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», — сказал представитель Кремля.

Какой-то тенденции в данном случае быть не может, подчеркнул Песков.

«Это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия и конкретная ситуация, в которой приняли решение», — сказал пресс-секретарь президента.

13 марта Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone.

В феврале Financial Times писала, что французская компания, чьи российские активы передали во временное управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана.