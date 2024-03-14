Песков объяснил целесообразностью отмену передачи активов Danone Росимуществу
- РИА Новости
«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», — сказал представитель Кремля.
Какой-то тенденции в данном случае быть не может, подчеркнул Песков.
«Это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия и конкретная ситуация, в которой приняли решение», — сказал пресс-секретарь президента.
13 марта Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone.
В феврале Financial Times писала, что французская компания, чьи российские активы передали во временное управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана.