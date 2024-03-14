RT в Telegram
Подпишись

Песков объяснил целесообразностью отмену передачи активов Danone Росимуществу

Короткая ссылка
Решение отменить передачу активов Danone во временное управление Росимущества было принято, исходя из целесообразности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков объяснил целесообразностью отмену передачи активов Danone Росимуществу
  • РИА Новости

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», — сказал представитель Кремля.

Какой-то тенденции в данном случае быть не может, подчеркнул Песков.

«Это каждая ситуация рассматривается отдельно и взвешиваются все условия и конкретная ситуация, в которой приняли решение», — сказал пресс-секретарь президента.

13 марта Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone.

В феврале Financial Times писала, что французская компания, чьи российские активы передали во временное управление Росимуществу, планирует продать их компании «Вамин» из Татарстана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить