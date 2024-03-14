В Челябинской области произошло ДТП с двумя погибшими
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГИБДД области.
При невыясненных обстоятельствах водитель Kia Cerato выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry.
«В результате ДТП водитель Toyota Camry и пассажир Kia Cerato от полученных травм скончались на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
Водитель и второй пассажир Kia, шестилетняя девочка, а также пассажир Toyota остались живы. Все они госпитализированы.
Ранее на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пострадали семь человек.