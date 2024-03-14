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Памфилова: судьбы страны и мира зависят от выборов президента России

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Итоги предстоящих выборов президента России определят судьбу не только страны, но и всего мира. Об этом заявила 14 марта председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова: судьбы страны и мира зависят от выборов президента России
  • РИА Новости

Выступая на открытии Информационного центра ЦИК России, Памфилова отметила, что речь идёт не просто о выборах главы государства: за этим, по её словам, стоит судьба России.

«И кстати, во многом (исход выборов. — RT) будет определять, как будет развиваться и мир, переход от этой монополии, несправедливой к равноправным взаимоотношениям между странами. Мы это понимаем», — заявила она.

Тем временем за рубежом не прекращаются попытки ограничить в правах российских избирателей. Говоря об этом, Памфилова указала на беспрецедентность происходящего.

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