Памфилова: за рубежом беспрецедентно нарушаются права российских избирателей
- РИА Новости
Выступая на открытии Информационного центра ЦИК России, Памфилова подчеркнула, что речь идёт о рядовых российских гражданах, избирательные права которых пытаются ограничить.
«В пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идёт прав рядовых российских граждан, в том числе ограничения их избирательных прав. Это факт», — заявила Памфилова.
Также в ходе выступления Памфилова сообщила, что решение о трёхдневном голосовании было принято на основе запросов граждан.