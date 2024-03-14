Памфилова: за рубежом беспрецедентно нарушаются права российских избирателей

Досрочное голосование на выборах президента России за рубежом проходит в условиях беспрецедентно циничного нарушения прав избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Выступая на открытии Информационного центра ЦИК России, Памфилова подчеркнула, что речь идёт о рядовых российских гражданах, избирательные права которых пытаются ограничить.

«В пуле западных стран, который нас назначил врагом, беспрецедентное нарушение идёт прав рядовых российских граждан, в том числе ограничения их избирательных прав. Это факт», — заявила Памфилова.

Также в ходе выступления Памфилова сообщила, что решение о трёхдневном голосовании было принято на основе запросов граждан.