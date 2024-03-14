Белгородский оперштаб назвал фейком данные о Land Cruiser с диверсантами в регионе

Оперштаб Белгородской области назвал фейком данные о розыске в регионе автомобиля Land Cruiser, в котором якобы находятся диверсанты с Украины.

«В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк», — заявили в штабе.

В сообщении уточняется, что такие фейки распространяет «вражеская сторона» для того, чтобы посеять панику.

Жителей призвали доверять лишь официальным источникам информации.

Ранее житель Глотова сообщил RT, что российские военные ведут бой с украинской армией на границе Белгородской области. Официальных данных пока нет.