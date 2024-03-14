Более 20 машин столкнулись в массовых ДТП под Саратовом, пострадали семь человек
- РИА Новости
По его словам, вблизи села Клещёвка в нескольких ДТП столкнулись более 20 автомобилей. В результате этого пострадали семь человек, одному из них потребовалась госпитализация.
«На данном участке дороги сейчас затруднено движение. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — написал Юрин в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось о ДТП в Москве, где водитель Jaguar наехал на двигавшихся по тротуару пешеходов.