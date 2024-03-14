Более 20 машин столкнулись в массовых ДТП под Саратовом, пострадали семь человек

Гагаринский район Саратовской области стал местом, где произошло сразу несколько массовых аварий. Такую информацию привёл начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

По его словам, вблизи села Клещёвка в нескольких ДТП столкнулись более 20 автомобилей. В результате этого пострадали семь человек, одному из них потребовалась госпитализация.

«На данном участке дороги сейчас затруднено движение. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — написал Юрин в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве, где водитель Jaguar наехал на двигавшихся по тротуару пешеходов.