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Более 20 машин столкнулись в массовых ДТП под Саратовом, пострадали семь человек

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Гагаринский район Саратовской области стал местом, где произошло сразу несколько массовых аварий. Такую информацию привёл начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Более 20 машин столкнулись в массовых ДТП под Саратовом, пострадали семь человек
  • РИА Новости

По его словам, вблизи села Клещёвка в нескольких ДТП столкнулись более 20 автомобилей. В результате этого пострадали семь человек, одному из них потребовалась госпитализация.

«На данном участке дороги сейчас затруднено движение. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — написал Юрин в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве, где водитель Jaguar наехал на двигавшихся по тротуару пешеходов.

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