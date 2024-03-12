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На севере Москвы водитель Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре

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Два человека получили травмы в результате наезда на пешеходов автомобиля Jaguar на севере Москвы.
На севере Москвы водитель Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре
  • © Госавтоинспекция Москвы/Telegram

Об этом Госавтоинспекция Москвы написала в Telegram-канале.

По имеющимся данным, ДТП произошло на улице Верхняя Масловка в районе дома 22.

«Водитель, управляя автомобилем Jaguar, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Медики уже оказали им необходимую помощь.

Ранее в Зеленограде пьяный водитель уходил от погони и столкнулся с машиной ППС.

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