На севере Москвы водитель Jaguar наехал на пешеходов на тротуаре
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Об этом Госавтоинспекция Москвы написала в Telegram-канале.
По имеющимся данным, ДТП произошло на улице Верхняя Масловка в районе дома 22.
«Водитель, управляя автомобилем Jaguar, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Медики уже оказали им необходимую помощь.
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