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В Зеленограде пьяный водитель уходил от погони и столкнулся с машиной ППС

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Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Во время преследования в районе улицы Андреевка сотрудникам Госавтоинспекции удалось заблокировать автомобиль, однако водитель предпринял несколько попыток скрыться, совершив столкновение с патрульным автомобилем», — рассказали в ведомстве.

Водителя и пассажира автомобиля удалось оперативно задержать.

Ранее под Усть-Катавом в Челябинской области произошло ДТП с четырьмя погибшими, среди жертв аварии есть два ребёнка, сообщили в полиции.

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