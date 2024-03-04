В Зеленограде пьяный водитель уходил от погони и столкнулся с машиной ППС

Пьяный водитель, уходя от погони, столкнулся с машиной ППС в Зеленограде.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Во время преследования в районе улицы Андреевка сотрудникам Госавтоинспекции удалось заблокировать автомобиль, однако водитель предпринял несколько попыток скрыться, совершив столкновение с патрульным автомобилем», — рассказали в ведомстве.

Водителя и пассажира автомобиля удалось оперативно задержать.

Ранее под Усть-Катавом в Челябинской области произошло ДТП с четырьмя погибшими, среди жертв аварии есть два ребёнка, сообщили в полиции.