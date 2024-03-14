Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до шести
- РИА Новости
Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона рассказал, что выехал на место ЧП.
«По уточнённой информации от медицины катастроф, в результата теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин», — проинформировал он.
Всех пострадавших доставили в медучреждения Белгорода, одна из женщин от госпитализации отказалась.
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших и одном погибшем.