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Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до шести

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Число пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины Белгорода возросло до шести.
Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до шести
  • РИА Новости

Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

Глава региона рассказал, что выехал на место ЧП.

«По уточнённой информации от медицины катастроф, в результата теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин», — проинформировал он.

Всех пострадавших доставили в медучреждения Белгорода, одна из женщин от госпитализации отказалась.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших и одном погибшем.

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