Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до шести

Число пострадавших при обстреле Вооружёнными силами Украины Белгорода возросло до шести.

Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал, что выехал на место ЧП.

«По уточнённой информации от медицины катастроф, в результата теракта всего пострадали шесть человек: четыре женщины и двое мужчин», — проинформировал он.

Всех пострадавших доставили в медучреждения Белгорода, одна из женщин от госпитализации отказалась.

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших и одном погибшем.