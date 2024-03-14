Мэр Белгорода: число пострадавших при обстреле города возросло до четырёх

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что число пострадавших при обстреле города увеличилось до четырёх.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В результате сегодняшней атаки ВСУ, по предварительным данным, погиб один человек, четверо пострадали», — проинформировал Демидов.

Отмечается, что в частном секторе повреждено пять домов, также получили повреждения 25 автомобилей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле украинскими войсками Белгородской области погиб один человек, ещё трое получили ранения.