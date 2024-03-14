RT в Telegram
Подпишись

Роскачество: устранение протечек кранов поможет сэкономить при оплате счетов

Короткая ссылка
В Центре финансовой экспертизы Роскачества дали практические советы, как снизить расходы на оплату счетов за ЖКУ.
Роскачество: устранение протечек кранов поможет сэкономить при оплате счетов
  • Gettyimages.ru

Прежде всего следует проверить и привести в порядок сантехнику и оборудование водоснабжения, посоветовали специалисты в беседе с «Российской газетой».

«Подтекающий кран расходует около 720 л воды в месяц, а подтекающий бачок унитаза — около 60 тыс. л в месяц», — отметили в ведомстве.

Там также рекомендовали установить индивидуальные приборы учёта воды и использовать современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок — это устранит проблему протечек кранов.

В Роскачестве сообщили, что решение принять душ вместо ванной позволит снизить расход воды в пять — семь раз. А если выключать воду во время бритья и чистки зубов, можно снизить расход до 200 л в неделю.

Ранее генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов заявил, как семьи могут получить скидки на оплату ЖКУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить