Роскачество: устранение протечек кранов поможет сэкономить при оплате счетов

В Центре финансовой экспертизы Роскачества дали практические советы, как снизить расходы на оплату счетов за ЖКУ.

Прежде всего следует проверить и привести в порядок сантехнику и оборудование водоснабжения, посоветовали специалисты в беседе с «Российской газетой».

«Подтекающий кран расходует около 720 л воды в месяц, а подтекающий бачок унитаза — около 60 тыс. л в месяц», — отметили в ведомстве.

Там также рекомендовали установить индивидуальные приборы учёта воды и использовать современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо резиновых прокладок — это устранит проблему протечек кранов.

В Роскачестве сообщили, что решение принять душ вместо ванной позволит снизить расход воды в пять — семь раз. А если выключать воду во время бритья и чистки зубов, можно снизить расход до 200 л в неделю.

Ранее генеральный директор Европейской юридической службы Андрей Голощапов заявил, как семьи могут получить скидки на оплату ЖКУ.