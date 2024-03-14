Памфилова: порядка 2 млн избирателей проголосовали на выборах президента досрочно
- РИА Новости
Она отметила, что в России есть много труднодоступных и отдалённых мест, где проводилось досрочное голосование.
Также его провели на судах, находящихся в плавании, и в четырёх новых субъектах России.
«Всего на сегодняшний день досрочно проголосовали около 2 млн избирателей», — заявила Памфилова.
Также она проинформировала, что с начала избирательной кампании 2024 года на сайт Центризбиркома России обрушилось 12 млн хакерских атак.