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Памфилова: порядка 2 млн избирателей проголосовали на выборах президента досрочно

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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что порядка 2 млн избирателей проголосовали на российских президентских выборах досрочно.
Памфилова: порядка 2 млн избирателей проголосовали на выборах президента досрочно
  • РИА Новости

Она отметила, что в России есть много труднодоступных и отдалённых мест, где проводилось досрочное голосование.

Также его провели на судах, находящихся в плавании, и в четырёх новых субъектах России.

«Всего на сегодняшний день досрочно проголосовали около 2 млн избирателей», — заявила Памфилова.

Также она проинформировала, что с начала избирательной кампании 2024 года на сайт Центризбиркома России обрушилось 12 млн хакерских атак.

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