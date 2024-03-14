Половина российских старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ

Больше половины (56%) учеников 10 и 11 классов, принявших участие в новом исследовании, выразили уверенность, что им понадобится пересдача ЕГЭ.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной компании MAXIMUM Education.

О внесённом в Госдуму законопроекте, позволяющем пересдать ЕГЭ, знают 93% учеников 10—11 классов и 68% учеников 5—9 классов.

Большинство старшеклассников (52%) охарактеризовали своё напряжение от экзаменов как повышенное или высокое. А с возможностью пересдачи доля таких опрашиваемых снижается более чем вдвое — до 22%.

Чаще всего старшеклассники отвечали, что им понадобится пересдача химии и биологии. Наиболее уверены они в своих знаниях в области информатики, географии и литературы.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.