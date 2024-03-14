RT в Telegram
Подпишись

Половина российских старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ

Короткая ссылка
Больше половины (56%) учеников 10 и 11 классов, принявших участие в новом исследовании, выразили уверенность, что им понадобится пересдача ЕГЭ.
Половина российских старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование образовательной компании MAXIMUM Education.

О внесённом в Госдуму законопроекте, позволяющем пересдать ЕГЭ, знают 93% учеников 10—11 классов и 68% учеников 5—9 классов.

Большинство старшеклассников (52%) охарактеризовали своё напряжение от экзаменов как повышенное или высокое.  А с возможностью пересдачи доля таких опрашиваемых снижается более чем вдвое — до 22%.

Чаще всего старшеклассники отвечали, что им понадобится пересдача химии и биологии. Наиболее уверены они в своих знаниях в области информатики, географии и литературы.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить