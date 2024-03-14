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Памфилова объявила о старте работы информцентра ЦИК России

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила о старте работы информцентра ЦИК.
Памфилова объявила о старте работы информцентра ЦИК России
  • РИА Новости

«По традиции, накануне первого дня голосования Центральная избирательная комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам. С этого, по сути, начинается работа нашего информационного центра», — цитирует её РИА Новости.

По словам Пафмиловой, информцентр — это главный штаб, где собирают и комментируют данные голосования и сообщают о предварительных итогах.

Запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами президента России, вступил в силу 12 марта.

Ранее в ЦИК сообщили, что для россиян на выборах откроют 295 избирательных участков в 144 странах.

Также более 1,4 млн россиян в 39 регионах досрочно проголосовали на выборах президента.

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