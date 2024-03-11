ЦИК: для россиян на выборах откроют 295 избирательных участков в 144 странах
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«За пределами территории Российской Федерации образовано 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков — на территории города Байконура», — сказал он.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.