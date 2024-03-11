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ЦИК: для россиян на выборах откроют 295 избирательных участков в 144 странах

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Член Центризбиркома России Павел Андреев заявил, что россияне смогут проголосовать на 295 избирательных участках в 144 странах.
ЦИК: для россиян на выборах откроют 295 избирательных участков в 144 странах
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«За пределами территории Российской Федерации образовано 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах, в том числе семь избирательных участков — на территории города Байконура», — сказал он.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.

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