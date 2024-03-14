В Петербурге суд арестовал готовивших теракты членов РДК

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу членов запрещённого «Русского добровольческого корпуса»*, которые готовили теракты.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля», — заявили в пресс-службе.

Ранее на территории Санкт-Петербурга задержали членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, которую курирует украинская военная разведка.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.