В Петербурге суд арестовал готовивших теракты членов РДК
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля», — заявили в пресс-службе.
Ранее на территории Санкт-Петербурга задержали членов законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*, которую курирует украинская военная разведка.
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.