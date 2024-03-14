Собянин пригласил жителей Москвы принять участие в выборах президента России
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Собянин отметил, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти России и ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам.
«Президент — Верховный главнокомандующий вооружённых сил, что особенно важно в нынешнее время», — написал он в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.
«На избирательных участках проголосовать можно традиционным способом — бумажным бюллетенем, или воспользоваться специальным электронным терминалом», — заявил мэр.
Градоначальник призвал москвичей сделать свой выбор.
Ранее действующий президент России Владимир Путин в обращении к россиянам накануне выборов главы государства, показанном в эфире Первого канала, заявил, что россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твёрдо заявить о своей воле и устремлениях.