RT в Telegram
Подпишись

«Известия»: российские ведомства обсуждают полный отказ от бумажных чеков

Короткая ссылка
В кабмине начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, Минприроды России предложило выработать комплексный подход для реализации идеи и поэтапно заменить бумажные чеки электронными.

«Пока речи о принятии окончательного решения не идёт, министерство планирует провести консультации с бизнесом», — заявили в ведомстве.

Ранее старший юрисконсульт компании «Мой семейный юрист» Дмитрий Смаковский рассказал, что большую часть своих документов россияне могут использовать в электронном виде. Однако некоторые из них стоит хранить в оригинале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить