Путин: бойцы на фронте будут голосовать на выборах, подавая всем пример
Об этом, как информирует РИА Новости, он сообщил в обращении к россиянам в преддверии выборов, показанном в эфире Первого канала.
«Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример», — сказал глава государства.
Также Путин назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотизма.
Кроме того, он заявил, что России для преодоления сложных вызовов нужна сплочённость.