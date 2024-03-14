Путин: бойцы на фронте будут голосовать на выборах, подавая всем пример

Российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом, как информирует РИА Новости, он сообщил в обращении к россиянам в преддверии выборов, показанном в эфире Первого канала.

«Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример», — сказал глава государства.

Также Путин назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотизма.

Кроме того, он заявил, что России для преодоления сложных вызовов нужна сплочённость.