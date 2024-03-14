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Путин: бойцы на фронте будут голосовать на выборах, подавая всем пример

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Российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом, как информирует РИА Новости, он сообщил в обращении к россиянам в преддверии выборов, показанном в эфире Первого канала.

«Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример», — сказал глава государства.

Также Путин назвал участие в предстоящих выборах проявлением патриотизма.

Кроме того, он заявил, что России для преодоления сложных вызовов нужна сплочённость.

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