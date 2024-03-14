Производитель Milka и Alpen Gold продолжит поставки в Россию в обычном режиме

Производитель шоколада Milka и Alpen Gold ООО «Мон'дэлис Русь» продолжает отгрузки российским партнёрам продукции под этими брендами в обычном режиме.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. По данным агентства, объём соответствует показателям 2023 года. Ранее сообщалось, что продукция Milka и Alpen Gold исчезнет из магазинов «Лента».