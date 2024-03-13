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Депутат Кирьянов прокомментировал инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения

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Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов прокомментировал инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения.
Депутат Кирьянов прокомментировал инициативу по введению прогрессивной шкалы налогообложения
  • РИА Новости

«Было бы интересно с точки зрения налогоплательщиков, чтобы повышение налогов было связано с их окрашенностью. То есть выбирается какая-нибудь из национальных целей развития, и собранные дополнительные средства идут на другие социально значимые цели. Таких проектов у нас сегодня много», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил Кирьянов, есть проекты, требующие дополнительного финансирования, и средства, полученные с повышения НДФЛ, могли бы решить этот вопрос.

«Это программа капитального ремонта школ. Значит, к ней будут присоединяться вопросы капитального ремонта дошкольных учреждений, садиков. Добавляются нацпроекты, связанные с поддержкой семьи, например», — сказал он.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Государственная дума России и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы.

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