В Сургуте запустят три новых автобусных маршрута с 14 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.
«Маршруты разработаны по обращениям жителей, с учётом пожеланий, высказанных жителями», — заявил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Департамента городского хозяйства Рустам Гильманов.
Два маршрута соединят восточную и западную части Сургута, третий — маятниковый.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы вышел на маршрут первый электробус ЛиАЗ.