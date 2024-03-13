В Сургуте запустят три новых автобусных маршрута с 14 марта

С четверга, 14 марта, в Сургуте запустят три новых автобусных маршрута.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.

«Маршруты разработаны по обращениям жителей, с учётом пожеланий, высказанных жителями», — заявил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Департамента городского хозяйства Рустам Гильманов.

Два маршрута соединят восточную и западную части Сургута, третий — маятниковый.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы вышел на маршрут первый электробус ЛиАЗ.