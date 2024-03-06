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На северо-востоке Москвы вышел на маршрут первый электробус ЛиАЗ

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил о выходе на маршрут на северо-востоке города первого электробуса ЛиАЗ.
На северо-востоке Москвы вышел на маршрут первый электробус ЛиАЗ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

ЛиАЗ новой поставки может проехать без дополнительной подзарядки расстояние до 90 км. Вместимость салона составляет 85 человек. Сидячих мест — 30.

Также в электробусе оборудована накопительная площадка для колясок и велосипедов.

Для удобства пассажиров установлены экраны с информацией о маршруте и USB-слоты для зарядки телефонов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московский парк электробусов будет насчитывать 5,3 тыс. машин к 2030 году.

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