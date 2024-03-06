На северо-востоке Москвы вышел на маршрут первый электробус ЛиАЗ
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
ЛиАЗ новой поставки может проехать без дополнительной подзарядки расстояние до 90 км. Вместимость салона составляет 85 человек. Сидячих мест — 30.
Также в электробусе оборудована накопительная площадка для колясок и велосипедов.
Для удобства пассажиров установлены экраны с информацией о маршруте и USB-слоты для зарядки телефонов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московский парк электробусов будет насчитывать 5,3 тыс. машин к 2030 году.